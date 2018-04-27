В Слободском следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины после тушения пожара 

Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины 1956 года рождения после тушения пожара.
26 апреля около 15 часов в д. Пестовы по ул. Лесопарковой, произошел пожар в квартире женщины 1956 г.р. После тушения обнаружено тело хозяйки квартиры.
Следователь СУ СКР по Кировской области незамедлительно прибыл по адресу, осмотрел место происшествия с участием специалиста, опросил родственников и соседей погибшей.
«Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
В ходе проведения проверки следователи СУ СКР по Кировской области всесторонне изучат обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
Фото — СУ СКР по Кировской области