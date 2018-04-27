В Слободском следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины после тушения пожара

26 апреля около 15 часов в д. Пестовы по ул. Лесопарковой, произошел пожар в квартире женщины 1956 г.р. После тушения обнаружено тело хозяйки квартиры.

Следователь СУ СКР по Кировской области незамедлительно прибыл по адресу, осмотрел место происшествия с участием специалиста, опросил родственников и соседей погибшей.

«Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В ходе проведения проверки следователи СУ СКР по Кировской области всесторонне изучат обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.

Фото — СУ СКР по Кировской области