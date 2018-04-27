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В Слободском следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины после тушения пожара
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В Слободском следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины после тушения пожара 

Vyatka-grad.ru 51 минуту назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины 1956 года рождения после тушения пожара.
26 апреля около 15 часов в д. Пестовы по ул. Лесопарковой, произошел пожар в квартире женщины 1956 г.р. После тушения обнаружено тело хозяйки квартиры.
Следователь СУ СКР по Кировской области незамедлительно прибыл по адресу, осмотрел место происшествия с участием специалиста, опросил родственников и соседей погибшей.
«Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
В ходе проведения проверки следователи СУ СКР по Кировской области всесторонне изучат обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
Фото — СУ СКР по Кировской области
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