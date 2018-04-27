Нападение на магазин раскрыли полицейские в Аксае

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозреваются двое молодых людей (18 и 19 лет).

Как выяснили правоохранители, подозреваемые, скрыв лица футболками, надев капюшоны и вооружившись ножами, около 23.00 вошли в магазин, где находилась только продавщица, забрали деньги из кассы и сбежали.

Вызванные женщиной полицейские задержали молодых людей на другом конце города, где те жгли одежду, в которой напали на магазин.

Подозреваемым вменяется статья 162 УК РФ «Разбой», предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.