Мосгорсуд 28 мая проведет прения сторон по делу Сущенко 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 28 мая в закрытом режиме проведет прения сторон по делу обвиняемого в шпионаже в России гражданина Украины Романа Сущенко, в ходе которых прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимого. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд 28 мая проведет прения сторон в закрытом режиме", — сказала представитель суда. Дело имеет гриф «совершенно секретно».
Сущенко обвиняется по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Вину обвиняемый не признает.