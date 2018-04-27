Двое дзержинцев осуждены за кражу путевого ящика на железнодорожных путях

Жители Дзержинска задержаны за хищение имущества с железнодорожных путей. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда.

В ходе следствия установлено, что в сентябре прошлого года осужденный неоднократно воровал крышки путевых ящиков стрелочного перевода, входящих в состав электрической централизации стрелок и сигналов станции «Восточная». Злоумышленник причинил ущерб собственнику железнодорожных путей на сумму около 15 тысяч рублей.

Кроме того, 20 сентября прошлого года дзержинцы пытались совершить кражу путевого ящика на железнодорожных путей, принадлежащих ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова». Один из преступников руками оторвал крышку от путевого ящика. Его соучастник пассатижами отсоединил электрический кабель, соединяющий приборы внутри путевого ящика. После этого они расшатали путевой ящик, оторвали его от бетонной основы и пытались похитить. Однако довести задуманное до конца мужчины не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова».

Подсудимые признали вину в полном объеме. За хищение крышек путевого ящика и покушение на кражу по предварительному сговору одного из обвиняемых приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, он должен будет компенсировать материальный ущерб ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» в размере 14,8 рублей.

Соучастнику неудавшейся кражи путевого ящика назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.