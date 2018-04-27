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Двое жителей Башкирии забрали 8500 рублей, забытые девушкой в банкомате
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Двое жителей Башкирии забрали 8500 рублей, забытые девушкой в банкомате 

АиФ-Уфа 58 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Возможно, будет возбуждено уголовное дело о краже. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.
«Девушка сняла деньги в банкомате в отделении банка на улице Худайбердина в Стерлитамаке, — рассказала корреспондент по связям со СМИ Управления МВД России по Стерлитамаку Айгуль Нагаева. — Она так спешила, что забыла забрать снятую сумму — 8500 рублей. Когда она вышла, в помещение вошли двое приятелей и, увидев деньги, решили их присвоить. Когда девушка опомнилась и вернулась, денег уже не было. Она обратилась в полицию. Оперативники уголовного розыска просмотрели записи с видеокамер и задержали подозреваемых. Они признались и вернули всю сумму».
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Пока они находятся под подпиской о невыезде.
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