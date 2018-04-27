Ещё
ФСБ задержала планировавших теракты в Москве членов ячейки ИГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ задержала планировавших теракты в Москве членов ячейки ИГ 

RT на русском 59 минут назад
Федеральная служба безопасности задержала четырёх членов «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство»*, планировавших ряд терактов в Москве.
«Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории Московского региона», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что координация деятельности задержанных осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram.
В ходе спецоперации выявлена пособническая база террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Суд решил заключить под стражу подозреваемого в мошенничестве сотрудника Центробанка Житель Хабаровска отправил в суд письмо с обещанием убить судью Срок экс-мэру Ярославля Урлашову сокращён до девяти лет тюрьмы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве106
Мы должны «дожать» Россию211
Джигарханян захотел умереть дома13
Поставим Макаревича на место915
Кореи помирились338
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение