ФСБ задержала планировавших теракты в Москве членов ячейки ИГ

Отмечается, что координация деятельности задержанных осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram.

В ходе спецоперации выявлена пособническая база террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя.