ФСБ задержала планировавших теракты в Москве членов ячейки ИГ 

Федеральная служба безопасности задержала четырёх членов «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство»*, планировавших ряд терактов в Москве.
«Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории Московского региона», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что координация деятельности задержанных осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram.
В ходе спецоперации выявлена пособническая база террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.