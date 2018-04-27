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ФСБ задержала готовящую теракты в Москве группировку ИГ
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ФСБ задержала готовящую теракты в Москве группировку ИГ 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
ФСБ прекратила деятельность четырех членов «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство», члены которой планировали осуществить в столице несколько терактов, передает РИА «Новости».
"Пресечена деятельность четырех членов так называемой «спящей ячейки» ИГ. Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона", — говорится в заявлении ведомства.
В ФСБ отметили, что для координации между участниками группировки использовался мессенджер Telegram.
Ранее Дуров заявил, что в Telegram не могли помочь ФСБ с поимкой террористов.
"Исламское государство" (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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