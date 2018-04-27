ФСБ задержала готовящую теракты в Москве группировку ИГ

"Пресечена деятельность четырех членов так называемой «спящей ячейки» ИГ. Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона", — говорится в заявлении ведомства.

В ФСБ отметили, что для координации между участниками группировки использовался мессенджер Telegram.

Ранее Дуров заявил, что в Telegram не могли помочь ФСБ с поимкой террористов.