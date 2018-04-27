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Сотрудники службы безопасности задержали 4 террористов, планировавших серию терактов на территории Москвы
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Сотрудники службы безопасности задержали 4 террористов, планировавших серию терактов на территории Москвы 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Задержание произошло в пятницу, 27 апреля.
В пятницу, 27 апреля, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 4-ых террористов, планировавших серию терактов в Москве, сообщает ТАСС.
Новость дополняется.
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