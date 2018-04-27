Ещё
«Разбитые сердца» довели альфонса до тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Разбитые сердца» довели альфонса до тюрьмы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве мужчину, который специализировался на соблазнении женщин. Об этом в пятницу, 27 апреля, передает региональное издание 78.ru  По решению суда, 36-летнего ловеласа под именем Сергей (фамилия не называется) отправили в СИЗО. Издание публикует видео с задержанным.
В настоящее время правоохранителям известно о пяти эпизодах, но, возможно, что количество пострадавших увеличится.
По данным издания, альфонс орудовал в Петербурге, Новгороде, Москве под разными фамилиями, представляясь сотрудником правоохранительных органов, банкиром, юристом, инструктором парашютного спорта.
По словам одной из пострадавших, мужчина выбирал женщин с детьми, у которых выманивал большие суммы под различными предлогами, в основном, в долг, а также был замечен в кражах.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве107
Мы должны «дожать» Россию191
Джигарханян захотел умереть дома13
Поставим Макаревича на место918
Кореи помирились353
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение