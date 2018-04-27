«Разбитые сердца» довели альфонса до тюрьмы

Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве мужчину, который специализировался на соблазнении женщин. Об этом в пятницу, 27 апреля, передает региональное издание 78.ru По решению суда, 36-летнего ловеласа под именем Сергей (фамилия не называется) отправили в СИЗО . Издание публикует видео с задержанным.

В настоящее время правоохранителям известно о пяти эпизодах, но, возможно, что количество пострадавших увеличится.

По данным издания, альфонс орудовал в Петербурге, Новгороде, Москве под разными фамилиями, представляясь сотрудником правоохранительных органов , банкиром, юристом, инструктором парашютного спорта.

По словам одной из пострадавших, мужчина выбирал женщин с детьми, у которых выманивал большие суммы под различными предлогами, в основном, в долг, а также был замечен в кражах.