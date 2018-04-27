Директор интерната воровала мясо у слепых детей

В отношении руководителя ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 44-летней Венеры Давлиевой возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по республике Татарстан

По данным следствия, руководитель школы, где обучаются слепые и слабовидящие дети, давала поварам указания выносить с кухни и со склада продукты, в том числе мясо, и передавать ей. Похищенное оценивается в 234 тысячи рублей.

Кроме того, с мая 2017 по апрель 2018 года Давлиева давала незаконные указания водителю школы-интерната списывать горюче-смазочные материалы (ГСМ), заполняя путевые листы на не выезжающий служебный автотранспорт, прилагая чеки об оплате топлива на автозаправочных станциях. Сумма ущерба составила 114 тысяч рублей.

«Помимо этого, подозреваемая неоднократно обналичивала денежные средства через фирму, поставлявшую в школу-интернат продукты питания. Так, в марте 2018 года Давлиевой было обналичено 50 тысяч рублей по фиктивному договору поставки продуктов питания, которые на склад не поступили», — говорится в сообщении.

В настоящее время Давлиева задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), решается вопрос об избрании ей меры пресечения.