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Авторитет Гагуля попался на гашише
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Авторитет Гагуля попался на гашише 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: PrimeCrimeRu / YouTube
В Ростове-на-Дону задержан бывший вор в законе Гачик Асатурян, известный в криминальной среде как Гаго Ростовский или Гагуля. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».
При личном досмотре у Гагули нашли 3,85 грамма гашиша. Такой объем предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
По данным агентства, уроженец Тбилиси Гагуля, обосновавшийся в Ростове-на-Дону в самом конце 1980-х, в результате конфликта с ворами в законе Арменом Арутюняном (Армен Каневской) и Нодари Асояном (Нодар Руставский) был лишен своего титула в 2005 году.
В 2009 году Гагуля был осужден в Москве, куда перебрался из Ростова на постоянное место жительства, к шести годам лишения свободы за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.
«Назначенный срок Асатурян отбывал в Чувашии в ранге простого заключенного, однако считал себя вором и до сих пор не оставляет надежд восстановиться в пораженных правах. Воровское будущее Гагули теперь зависит от того, как примут его заключенные Богатяновского централа», — отмечает «Прайм Крайм».
23 апреля стало известно, что вор в законе, 36-летний Хаджибаба Талыбханов, известный в криминальных кругах как Хаджи Бейлаганский, прибыл в Москву и собирает силы для противостояния с Надиром Салифовым (Гули).
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