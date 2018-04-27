Договорился со следствием: на суд обвиняемого в коррупции чиновника не пускают СМИ и общественность

Антонов был уволен из самарского департамента образования на этапе следствия. Преступления же, по версии силовиков, он совершал на чиновничьем посту, пользуясь служебным положением. Всего в его обвинении 13 эпизодов мошенничества и получения взяток.

По версии обвинения, Антонов договорился с другим консультантом департамента образования Светланой Зелениной. Вместе чиновники объявляли заведующим детских садов, что им нужно платить за покровительство. Чтобы, например, Антонов и Зеленина не нашли каких-то нарушений в садиковских группах, заведующие платили. Только следствие установило сумму полученных взяток более чем на миллион рублей. Причем, по городу ходили слухи, что в том числе и из-за этого «сбора дани» чиновниками, в детсадах существуют поборы с родителей (правда, прямую связь так и не доказали).

А кроме этого, силовики считают: Антонов и Зеленина устраивали на работу в детсады своих приятелей. Приятели на самом деле не работали, а просто числились «по бумагам». Зарплату же за них получали Антонов и Зеленина, уверены силовики. Названная сумма ущерба бюджету от этих действий чиновников — еще 1,4 млн рублей.

Сначала следствие шло весьма активно, все заседания по продлению меры пресечения Антонову и Зелениной проходили в присутствии журналистов и всех желающих в суде Самарского района. Но внезапно уголовное дело в отношении Зелениной приостановили. В СУ СК РФ по Самарской области утверждают, что это потому, что Зеленина тяжело заболела (так ли это на самом деле — мы не знаем).

А потом вдруг, областной суд постановил: рассматривать уголовное дело по существу будет суд Советского района Самары . Судья Советского района Елена Бурая 27 апреля заявила: судебный процесс будет проходить за закрытыми дверьми. То есть в тайне от СМИ и общественности. Журналистов в зал суда уже 27 апреля не пустили, хотя на этом заседании всего лишь решался вопрос о продлении меры пресечения Антонову.

"Заседания будут закрытыми, потому, что подсудимый заключил досудебное соглашение со следствием", — передала слова судьи журналисту Волга Ньюс пресс-секретарь суда Советского района Татьяна Шайдурова.

Уже позже пресс-секретарь сообщила: 27 апреля Антонову продлили домашний арест до 22 июня. Следующее заседание назначено на 14 мая. На него снова обещают никого не пустить.

В чем обвиняют Антонова:

— Шесть эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»;

— Четыре эпизода по п. «а», «б» ч. 5 ст. 290, «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки»;

— Два эпизода по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»;

— Один эпизод по п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки в особо крупном размере».

По закону, за эти преступления Антонов мог бы получить реальный срок лишения свободы с крупным штрафом. Что решит за закрытыми от общественности дверьми судья Елена Бурая — неизвестно.