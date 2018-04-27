Ещё
На Ямале пресечена деятельность наркогруппировки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале пресечена деятельность наркогруппировки 

N24.ru 1 час назад
В Лабытнангах (ЯНАО) арестованы пятеро мужчин, которым инкриминируется совершение множественных преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств в крупном размере. «Задержанным предъявлено обвинение по 11 эпизодам, предусмотренных п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере) и по двум эпизодам п. „б“ ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере с использованием сети Интернет)», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по ЯНАО.
В ходе проведения обысков по месту жительства и работы задержанных из незаконного оборота изъято более 50 грамм наркотических средств, расфасованных и приготовленных к незаконному сбыту наркопотребителям. Ликвидирована мини-лаборатория по изготовлению наркотических средств, действовавшая на территории города Лабытнанги.
В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается..
N24.ru: последние новости
В Югре осуждены налетчики на банк В Челябинске задержан педофил-пенсионер Два депутата в Якутии подозреваются в получении взятки. Возбуждено уголовное дело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве106
Мы должны «дожать» Россию215
Джигарханян захотел умереть дома15
Поставим Макаревича на место900
Кореи помирились336
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение