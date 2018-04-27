На Ямале пресечена деятельность наркогруппировки

В Лабытнангах ( ЯНАО ) арестованы пятеро мужчин, которым инкриминируется совершение множественных преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств в крупном размере. «Задержанным предъявлено обвинение по 11 эпизодам, предусмотренных п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере) и по двум эпизодам п. „б“ ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере с использованием сети Интернет)», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по ЯНАО.

В ходе проведения обысков по месту жительства и работы задержанных из незаконного оборота изъято более 50 грамм наркотических средств, расфасованных и приготовленных к незаконному сбыту наркопотребителям. Ликвидирована мини-лаборатория по изготовлению наркотических средств, действовавшая на территории города Лабытнанги

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается..