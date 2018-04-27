У самарского парикмахера грабители отобрали 130 тыс. рублей

По данным источника в правоохранительных органах, жертвой преступления стал 56-летний парикмахер, у которого отобрали 130 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Подозреваемых пока нет.