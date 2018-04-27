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У самарского парикмахера грабители отобрали 130 тыс. рублей
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У самарского парикмахера грабители отобрали 130 тыс. рублей
Волга Ньюс
1 час назад
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По данным источника в правоохранительных органах, жертвой преступления стал 56-летний парикмахер, у которого отобрали 130 тыс. рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Подозреваемых пока нет.
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