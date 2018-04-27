Судят столичных полицейских, подсластивших изъятые наркотики для ровного веса

Бутырский суд Москвы готовится рассмотреть уголовное дело об обвинении двух столичных полицейских по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 (пособничество в превышении должностных полномочий) УК РФ. Бывшим сотрудникам ППС ОМВД по району Лианозово ставят в вину манипуляции с изъятыми у гражданина наркотиками, после которых их вес ощутимо увеличился.

По версии следствия, в феврале 2017 года один патрульных задержал жителя Москвы по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. В ходе личного досмотра у него был изъят полиэтиленовый пакет с неким порошкообразным веществом.

Сотрудник ППС определил «на глазок», что вес порошка не дотягивает до значения, которого было бы достаточно для привлечения мужчины к уголовной ответственности. Тогда он решил созвониться с полицейским из своего отдела и обсудить ситуацию. Последний, недолго думая, дал коллеге практический совет: досыпать в изъятое вещество сахарный песок, что тот и сделал.

Укрепившись в уверенности, что вес смеси «дотягивает» до уголовного дела, сотрудники полиции передали изъятое вещество и прочие документы в орган дознания. В отношении гражданина было возбуждено дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств) и избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Правда вскрылась после получения заключения судебной экспертизы, которая исследовала порошок и обнаружила, что он состоит из различных психотропных веществ и сахара в качестве примеси. Сейчас бывшие правоохранители дожидаются суда под подпиской о невыезде.