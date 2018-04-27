Четырех мужчин обвинили в незаконном обороте 40 тысяч литров спирта

Преступную группу в составе четырех мужчин обвинили в незаконной перевозке и продаже алкоголя. Об этом сообщил Следственный отдел по Прикубанскому округу РФ по Краснодарскому краю.

ГУ МВД Против четырех мужчин в возрасте от 31 до 52 лет возбудили уголовное дело. Одним из участников группы оказался инспектор ДПС России по Ставропольскому краю . Он помог обвиняемым провезти этиловый спирт на территорию края, чтобы продать крупную партию за три миллиона рублей предпринимателю из поселка Индустриального.

В марте группа реализовала 40 тонн спирта без лицензии. После фигурантов задержали сотрудники ФСБ и ГУ МВД России по СКФО. У них изъяли этиловый спирт и катушки с поддельными акцизными марками. Правонарушителей ждет арест.

Сотрудники полиции обнаружили крупное нелегальное алкогольное производство в Королеве. Изъяли 3,5 тысячи бутылок алкоголя на сумму около одного миллиона рублей.