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Четырех мужчин обвинили в незаконном обороте 40 тысяч литров спирта
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Четырех мужчин обвинили в незаконном обороте 40 тысяч литров спирта 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Преступную группу в составе четырех мужчин обвинили в незаконной перевозке и продаже алкоголя. Об этом сообщил Следственный отдел по Прикубанскому округу РФ по Краснодарскому краю.
Против четырех мужчин в возрасте от 31 до 52 лет возбудили уголовное дело. Одним из участников группы оказался инспектор ДПС ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Он помог обвиняемым провезти этиловый спирт на территорию края, чтобы продать крупную партию за три миллиона рублей предпринимателю из поселка Индустриального.
В марте группа реализовала 40 тонн спирта без лицензии. После фигурантов задержали сотрудники ФСБ и ГУ МВД России по СКФО. У них изъяли этиловый спирт и катушки с поддельными акцизными марками. Правонарушителей ждет арест.
Сотрудники полиции обнаружили крупное нелегальное алкогольное производство в Королеве. Изъяли 3,5 тысячи бутылок алкоголя на сумму около одного миллиона рублей.
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