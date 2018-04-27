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В Иркутской области закрыли дело полицейских, которых обвиняли в пытках многодетной матери
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В Иркутской области закрыли дело полицейских, которых обвиняли в пытках многодетной матери 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Следственный комитет по иркутскому городу Усолье-Сибирское закрыл дело в отношении троих полицейских. Их обвиняли в пытках местной жительницы, требуя от нее признаться в убийстве соседа. Дело о пытках возбудили в начале февраля 2016 года, следственный комитет передал его в прокуратуру, которая, по словам правозащитника, через 10 дней вернула его обратно для устранения недочетов. В течение года СК вел дорасследование, и в декабре прошлого года решил дело закрыть. Однако Рузаева получила постановление о прекращении дела только 25 апреля. Правозащитники намерены обжаловать это решение.
Напомним: 2 января 2016 года двое мужчин в гражданской одежде пришли домой к 35-летней многодетной матери и, показав удостоверения, попросили ее проехать в отделение, чтобы посмотреть фотографии подозреваемых в убийстве ее соседа. Сама женщина рассказывала, что в ОВД ее на протяжении нескольких часов пытали, требуя признаться в убийстве соседа. ПО словам потерпевшей, ее били шокером и надевали ей на голову пакет. Кроме того, полицейские угрожали убить женщину, а также ее родственников и троих маленьких детей.
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