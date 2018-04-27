В Татарстане возбудили дело из-за гибели 8-летнего ребенка на турнике

"Днем 26 апреля 2018 года в коридоре одного из домов по улице Нефтяников города Бугульмы обнаружено тело 8-летнего мальчика. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, вместе с другими детьми ребенок играл в общем коридоре. Спрыгивая с трубы, используемой в качестве турника, мальчик попал головой в закрепленную на ней петлю из капроновых колготок, в результате чего скончался на месте", — отмечается в сообщении.

Проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего.