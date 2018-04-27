Ещё
В Татарстане возбудили дело из-за гибели 8-летнего ребенка на турнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане возбудили дело из-за гибели 8-летнего ребенка на турнике 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: РИА "Новый День"
КАЗАНЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по факту гибели 8-летнего мальчика. Ребенка нашли мертвым в одном из домов города Бугульмы, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республики Татарстан.
"Днем 26 апреля 2018 года в коридоре одного из домов по улице Нефтяников города Бугульмы обнаружено тело 8-летнего мальчика. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, вместе с другими детьми ребенок играл в общем коридоре. Спрыгивая с трубы, используемой в качестве турника, мальчик попал головой в закрепленную на ней петлю из капроновых колготок, в результате чего скончался на месте", — отмечается в сообщении.
Проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего.
ТАСС: последние новости
ФСБ: все участники выявленных 21-24 апреля террористических ячеек общались через Telegram Неизвестные подожгли нежилой дом, принадлежащий главе Баргузинского района Бурятии ФСБ перекрыла крупный канал поставок наркотиков из ЕС в Петербург
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию676
Джигарханян захотел умереть дома47
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
Путин поделился планом развитии России144
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»105
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение