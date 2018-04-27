В кабинет главного полицейского Сысерти вновь нагрянули с обысками

"Оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках возбужденного региональным следственным комитетом бесфигурантного уголовного дела. Должностные лица органов внутренних дел не задерживались", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского полицейского главка.

Официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга уточнил, что дело было возбуждено по двум статьям — «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

"Уголовное дело расследуется по сообщению о том, что в период 2016-2017 годов ряд должностных лиц МО МВД РФ «Сысертский» при посредничестве гражданского лица получили несколько взяток за общее покровительство деятельности по регистрации мигрантов на территории Сысертского городского округа", — рассказал Шульга, добавив, что обыски также проводились по месту жительства гражданского лица.

Следует напомнить, что ранее в ОМВД Сысерти уже проводились обыски. Силовики нагрянули в кабинет Узянова 28 февраля.

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