В кабинет главного полицейского Сысерти вновь нагрянули с обысками 

27 апреля в ОМВД Сысерти прошли очередные обыски. В кабинеты начальника отдела полиции Евгения Узянова и двоих его заместителей нагрянули сотрудники регионального СУ СКР, УФСБ и службы собственной безопасности ГУ МВД РФ по Свердловской области.
"Оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках возбужденного региональным следственным комитетом бесфигурантного уголовного дела. Должностные лица органов внутренних дел не задерживались", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского полицейского главка.
Официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга уточнил, что дело было возбуждено по двум статьям — «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».
"Уголовное дело расследуется по сообщению о том, что в период 2016-2017 годов ряд должностных лиц МО МВД РФ «Сысертский» при посредничестве гражданского лица получили несколько взяток за общее покровительство деятельности по регистрации мигрантов на территории Сысертского городского округа", — рассказал Шульга, добавив, что обыски также проводились по месту жительства гражданского лица.
Следует напомнить, что ранее в ОМВД Сысерти уже проводились обыски. Силовики нагрянули в кабинет Узянова 28 февраля.
Ранее по теме: Силовики нагрянули с обысками в кабинет главного полицейского Сысерти