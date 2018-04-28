Ещё
В Якутии подозреваемых в коррупции депутатов поместили под домашний арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии подозреваемых в коррупции депутатов поместили под домашний арест 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Следственном комитете России заявили, что депутаты государственного собрания Якутии (Ил Тумэн), обвиняемые в коррупции, помещены под домашний арест. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"По ходатайству следователя Якутским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.
По версии следствия, депутаты потребовали и в дальнейшем получили денежные средства в крупном размере у обратившегося к ним за помощью руководителя акционерного общества об оказании содействия в увеличении финансирования предприятия.
Как отмечается, им предъявления обвинения по факту получения взятки в крупном размере.
Ранее сообщалось, что якутских музейных работников заподозрили в мошенничестве на 40 млн рублей.
Газета.Ru: последние новости
СК сообщил о возможном переводе Малобродского под домашний арест Число погибших при нападении на школу в Китае возросло до 9 На Украине предложили отобрать Крымский мост в качестве "контрибуции"
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост163
В США рассказали о «русской ДНК» у F-35113
Майские пенсии доставят по особому графику126
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт52
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»66
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение