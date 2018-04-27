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Председателя комитета по АПК в парламенте Якутии отправили под домашний арест
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Председателя комитета по АПК в парламенте Якутии отправили под домашний арест 

ТАСС 59 минут назад
ЯКУТСК, 27 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета по селу и аграрной политике парламента Якутии Дмитрий Саввин, который обвиняется в получении взятки, отправлен под домашний арест, сообщили журналистам в горсуде Якутска.
"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц и 28 суток", — сказал судья.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении двух депутатов парламента Якутии, которые подозреваются в получении взятки в крупном размере.
Уголовное дело возбуждено СУ СК РФ по Якутии по материалам УБЭПиПК регионального МВД и прокуратуры республики. По данным регионального МВД, фигуранты дела обвиняются в получении взятки от руководителя одного из акционерных обществ региона в обмен на содействие в решении вопросов финансирования предприятия из бюджетных средств.
По версии следствия, обвиняемые в обмен на денежное вознаграждение от руководителя ОАО «Сахаплемобъединение» добились увеличения финансирования компании на 41,5 млн рублей в бюджете 2014 года. По показаниям руководителя компании, Уаров получил от него в 2014 году 400 тыс. рублей, а Саввин — 500 тыс. рублей.
Вторым фигурантом дела является председатель контрольного комитета Уаров, который, как сообщалось ранее, суд также отправил под домашний арест.
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