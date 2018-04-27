Председатель комитета парламента Якутии отправлен под домашний арест

ЯКУТСК , 27 апреля. / ТАСС /. Председатель контрольного комитета парламента Якутии Александр Уаров, который обвиняется в получении взятки, отправлен под домашний арест, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста 1 месяц 28 суток", — сказал судья.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении двух депутатов парламента Якутии, которые подозреваются в получении взятки в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено СУ СК РФ по Якутии по материалам УБЭПиПК регионального МВД и прокуратуры республики. По данным регионального МВД, фигуранты дела обвиняются в получении взятки от руководителя одного из акционерных обществ региона в обмен на содействие в решении вопросов финансирования предприятия из бюджетных средств.