Председатель комитета парламента Якутии отправлен под домашний арест 

ЯКУТСК, 27 апреля. /ТАСС/. Председатель контрольного комитета парламента Якутии Александр Уаров, который обвиняется в получении взятки, отправлен под домашний арест, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста 1 месяц 28 суток", — сказал судья.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении двух депутатов парламента Якутии, которые подозреваются в получении взятки в крупном размере.
Уголовное дело возбуждено СУ СК РФ по Якутии по материалам УБЭПиПК регионального МВД и прокуратуры республики. По данным регионального МВД, фигуранты дела обвиняются в получении взятки от руководителя одного из акционерных обществ региона в обмен на содействие в решении вопросов финансирования предприятия из бюджетных средств.
Вторым фигурантом дела является председатель комитета по селу и аграрный политике парламента Дмитрий Саввин.