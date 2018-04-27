В Бурятии оштрафовали инспектора нацпарка, покрывавшего незаконную рубку деревьев

УЛАН-УДЭ , 27 апреля. / ТАСС /. Суд в Бурятии оштрафовал на 50 тыс. рублей инспектора Тункинского национального парка в Бурятии, охраняемого ЮНЕСКО , который закрывал глаза на незаконную рубку деревьев в парке. Об этом сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении (СУ) СКР по Бурятии.

"Суд признал виновным старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды Национального парка «Тункинский» в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество"). Приговором суда инспектору назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в апреле и в ноябре 2016 года инспектор дважды, не выезжая на место, подписал одному местному предпринимателю акты осмотра мест заготовки древесины — в документах он указал, что лесорубами нарушений не допущено, хотя знал, что допустимый объем вырубок на них превышен.

В ноябре-декабре 2016 года инспектор четыре раза получал от этого же предпринимателя взятки в размере от 1 до 2 тыс. рублей, в двух случаях они предназначались за ускорение отвода лесных участков под вырубку. «И дважды инспектор получил вознаграждение за то, чтобы не проводить освидетельствование мест заготовки древесины», — отметили в следственных органах.

Следствию удалось установить и доказать шесть преступных эпизодов деятельности инспектора.