За помощь в поимке серийного убийцы пожилых женщин обещают 3 млн рублей

СКР продолжает поиски серийного маньяка, который подозревается в убийстве более 30 пожилых женщин на территории регионов Поволжья и Урала. За помощь в его поимке обещают награду в три миллиона рублей.

Как сообщает СКР по Свердловской области , свои преступления мужчина совершал в 2011-2012 годов. Во всех случаях его жертвами были одиноко проживающие в «хрущёвках» женщины в возрасте 75-90 лет. Преступник представлялся сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил жертв удавкой, например, поясом от халата потерпевшей.

Ижевск, Волжск, Ульяновск, Известно, что первые убийства подозреваемый совершил весной 2011 года в Казани и других городах Татарстана . После чего совершал вылазки в соседние регионы: в частности, маньяк орудовал в таких городах, как Саратов Чебоксары , Иваново, Екатеринбург Челябинск . В Перми его жертвами весной 2012 года стали две пожилые женщины в Мотовилихе и Индустриальном районе. Считается, что последние преступления маньяк совершил осенью 2012 года в Уфе . Как правило, после совершения убийств он похищал деньги у жертв.

«Но похищение имущества потерпевших после их убийства для преступника не было приоритетным», — отмечают следователи.

До сих пор найти подозреваемого и раскрыть страшные убийства не удалось.

Эксперты выделяют такие психолого-криминалистические качества предполагаемого серийного убийцы:

мужчина в возрасте от 20-35 лет;средний рост — около 175 см, худощавое телосложение, при этом физически развит, имеет сильно выраженную восточную внешность;городской житель, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей;невысокий социальный статус и уровень материального благополучия, образование — среднее;имеет криминальный опыт.

Также в распоряжении следователей имеется фоторобот и видеозапись с камеры наблюдения в одном из домов, на которую попал подозреваемый.

За помощь в поимке преступника обещана награда в три миллиона рублей.