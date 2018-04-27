Сотрудниками полиции Ямало-Ненецкого автономного округа пресечен сбыт наркотических средств через Интернет

Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт по продаже наркотических средств, который действовал на территории городов Лабытнанги Салехард . В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками наркоконтроля ОМВД России по г. Лабытнанги установлена группа лиц, организовавших противозаконную сеть по доставлению прекурсоров на территорию г. Лабытнанги, изготовлению и распространению наркотиков наркопотребителям бесконтактным способом путем осуществления на территории города тайников-закладок.

21 апреля 2018 года силовыми структурами наркоконтроля ОМВД России по г. Лабытнанги совместно с УНК УМВД России по ЯНАО проведена масштабная операция по задержанию группы лиц, организовавших поставку и распространение наркотических средств на территории г. Лабытнанги.

В ходе проведенных мероприятий изъяты предметы и объекты противозаконной деятельности данной группы. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим веществом синтетического происхождения.

СО ОМВД России по г. Лабытнанги возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.