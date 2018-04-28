В Красноярске инспектора ГУФСИН подозревают в получении взятки коньяком

Причем известно, что данный факт был выявлен службой собственной безопасности исправительного учреждения. Взятку инспектор получил 27 марта этого года от родственницы одного из осужденных. За бутылку элитного алкоголя, стоимость которого около 12 тысяч рублей, мужчина должен был передать арестанту одеколон и две сим-карта. Помимо этого, подозреваемый получил 3 тысячи рублей за услугу.

О том уволен сотрудник или нет, не сообщается. Сейчас следователи выясняют, является ли это нарушение первым у мужчины или он и ранее за вознаграждение проносил на территорию учреждения запрещенные предметы.