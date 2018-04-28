Ещё
В Красноярске инспектора ГУФСИН подозревают в получении взятки коньяком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске инспектора ГУФСИН подозревают в получении взятки коньяком 

АиФ Красноярск 14 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске инспектор отдела безопасности ГУФСИН подозревается в получении взятки коньяком, сообщает Следственный комитет.
Причем известно, что данный факт был выявлен службой собственной безопасности исправительного учреждения. Взятку инспектор получил 27 марта этого года от родственницы одного из осужденных. За бутылку элитного алкоголя, стоимость которого около 12 тысяч рублей, мужчина должен был передать арестанту одеколон и две сим-карта. Помимо этого, подозреваемый получил 3 тысячи рублей за услугу.
О том уволен сотрудник или нет, не сообщается. Сейчас следователи выясняют, является ли это нарушение первым у мужчины или он и ранее за вознаграждение проносил на территорию учреждения запрещенные предметы.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае будут судить сотрудников ГУФСИН за избиение осуждённых Пять лет тюрьмы получил красноярец за призыв к терроризму В красноярской УК «Кленовый дворик» вскрыто крупное мошенничество
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост328
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»169
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт65
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»100
Майские пенсии доставят по особому графику144
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение