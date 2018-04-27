Ещё
Лабытнангский полицейский брал взятку моторным маслом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лабытнангский полицейский брал взятку моторным маслом 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Лабытнанги бывшего сотрудника полиции признали виновным в мелком взяточничестве и оштрафовали на 40 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова.
Преступление он совершил в рождество 7 января. Днем местный житель, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и его остановил госавтоинспектор Лабытнанги. При выяснении обстоятельств и проверке документов правонарушителя сотрудник полиции выявил еще два факта совершения им административных правонарушений. Мужчина управлял транспортным средством с нарушением предусмотренного страховым полисом условия управления, а также не имел водительского удостоверения.
В беседе с правонарушителем инспектор потребовал от него канистру моторного масла в виде взятки взамен на непривлечение к административной ответственности. Вечером этого же дня мужчина передал сотруднику полиции четырехлитровую канистру моторного масла. Преступление было выявлено сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по ЯНАО во время проведения оперативных мероприятий.
ИА Север-Пресс: последние новости
ФСБ задержала двадцать последователей ИГИЛ в Новом Уренгое Ямальский коммерсант при помощи фирм-однодневок и дальневосточной родни «увёл» 27 миллионов рублей Часы на миллион. Жительница Салехарда лишилась брендового аксессуара в Пулково
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве107
Мы должны «дожать» Россию191
Джигарханян захотел умереть дома13
Поставим Макаревича на место918
Кореи помирились353
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение