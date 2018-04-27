Лабытнангский полицейский брал взятку моторным маслом

Лабытнанги бывшего сотрудника полиции признали виновным в мелком взяточничестве и оштрафовали на 40 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова.

Преступление он совершил в рождество 7 января. Днем местный житель, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и его остановил госавтоинспектор Лабытнанги. При выяснении обстоятельств и проверке документов правонарушителя сотрудник полиции выявил еще два факта совершения им административных правонарушений. Мужчина управлял транспортным средством с нарушением предусмотренного страховым полисом условия управления, а также не имел водительского удостоверения.