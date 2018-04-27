Новоуренгоец получил срок за хранение наркотиков в сливном бочке

Новоуренгойский городской суд признал виновным 23-летнего местного жителя в покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Приняв во внимание доводы обвинения, суд приговорил неудачливого наркодилера к 7 годам в колонии строго режима.

Осуждённый наркоторговец попался в декабре 2017 года в ходе розыскной операции отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД. Во время профилактического обхода правоохранители опрашивали жителей многоквартирных домов о подозрительных соседях. Полицейские узнавали, проживают ли в доме наркоманы. Во время такого обхода соседи указали на подозреваемого.

23-летний мужчина проживал в съёмной квартире. При обыске жилья сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили обрезанную жестяную банку полную полимерных пакетиков с подозрительным порошком. Экспертиза показала, что изъятое вещество оказалось синтетическим наркотиком общей массой 60 грамм. Тайник был надёжно спрятан в сливном бочке. Обвиняемый признался, что приобрёл наркотики на продажу. Однако не успел довести дело до конца.