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Подозреваемый в наркоторговле задержан на юге Москвы
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Подозреваемый в наркоторговле задержан на юге Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники правоохранительных органов в московском районе Бирюлево Западное задержали мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками. Мужчина выдал себя сам — увидев патрульную машины, он попытался скрыться.
Инспекторы решили проверить подозрительный автомобиль, однако водитель игнорировал требования об остановке. Преследование продолжалось до тех пор, пока мужчина не врезался в отбойник на повороте. Позже во время обыска полицейские нашли свертки с порошком на пассажирском сидении.
В ходе досмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли 55 свертков с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию в части изъятого содержится в составе наркотическое средство — героин массой больше семи граммов
— Екатерина Гузь, начальник
пресс-центра
ГУ МВД России по городу Москве.
На данный момент подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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