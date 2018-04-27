Подозреваемый в наркоторговле задержан на юге Москвы

Сотрудники правоохранительных органов в московском районе Бирюлево Западное задержали мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками. Мужчина выдал себя сам — увидев патрульную машины, он попытался скрыться.

Инспекторы решили проверить подозрительный автомобиль, однако водитель игнорировал требования об остановке. Преследование продолжалось до тех пор, пока мужчина не врезался в отбойник на повороте. Позже во время обыска полицейские нашли свертки с порошком на пассажирском сидении.

В ходе досмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли 55 свертков с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию в части изъятого содержится в составе наркотическое средство — героин массой больше семи граммов

— Екатерина Гузь, начальник

пресс-центра

На данный момент подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.