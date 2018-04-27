На Машинной во дворе жилого дома рецидивист убил свою экс-супругу

Екатеринбурге на улице Машинной сегодня утром произошло убийство 41-летней женщины. Позже в совершении этого преступления признался ее бывший супруг. До этого мужчина был неоднократно судим.

По словам одного из очевидцев трагедии, убийство было совершено в девять часов утра во дворе жилого дома.

— По прибытии на место происшествия было установлено, что потерпевшей является женщина 1977 года рождения, проживавшая в многоквартирном доме, возле которого всё и произошло. Также был установлен непосредственный очевидец случившегося, который пояснил, что около девяти часов утра, находясь на улице, он услышал крики женщины о помощи и увидел, как неизвестный мужчина причиняет ей телесные повреждения. Очевидец окрикнул данного мужчину, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия. Через непродолжительное время женщина упала на землю и больше не поднималась, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области

Позже следователи узнали, что почти сразу после убийства в отдел полиции № 7 обратился 46-летний мужчина, который признался в совершении преступления. Также он пояснил, что погибшая была его бывшей женой, а убийство он совершил из личной неприязни к женщине.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время будет принято решение о заключении мужчины под стражу.

Напомним, в прошлом году в Нижнем Тагиле произошло убийство Дарьи Зембицкой. Виновником ее смерти также оказался бывший муж. Когда женщина пропала, он активно участвовал в ее поиске.