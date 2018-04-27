Ещё
На Машинной во дворе жилого дома рецидивист убил свою экс-супругу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Машинной во дворе жилого дома рецидивист убил свою экс-супругу 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на улице Машинной сегодня утром произошло убийство 41-летней женщины. Позже в совершении этого преступления признался ее бывший супруг. До этого мужчина был неоднократно судим.
По словам одного из очевидцев трагедии, убийство было совершено в девять часов утра во дворе жилого дома.
— По прибытии на место происшествия было установлено, что потерпевшей является женщина 1977 года рождения, проживавшая в многоквартирном доме, возле которого всё и произошло. Также был установлен непосредственный очевидец случившегося, который пояснил, что около девяти часов утра, находясь на улице, он услышал крики женщины о помощи и увидел, как неизвестный мужчина причиняет ей телесные повреждения. Очевидец окрикнул данного мужчину, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия. Через непродолжительное время женщина упала на землю и больше не поднималась, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
Позже следователи узнали, что почти сразу после убийства в отдел полиции № 7 обратился 46-летний мужчина, который признался в совершении преступления. Также он пояснил, что погибшая была его бывшей женой, а убийство он совершил из личной неприязни к женщине.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время будет принято решение о заключении мужчины под стражу.
Напомним, в прошлом году в Нижнем Тагиле произошло убийство Дарьи Зембицкой. Виновником ее смерти также оказался бывший муж. Когда женщина пропала, он активно участвовал в ее поиске.
e1.ru: последние новости
Под Екатеринбургом инспекторам ДПС пришлось стрелять по колёсам, чтобы остановить пьяного лихача «Не я первый взял нож»: в Екатеринбурге на 11 лет посадили дворника, убившего студентку В Екатеринбурге осудили мужчин, которые пытались вывезти в Китай 55 кг янтаря
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве107
Мы должны «дожать» Россию191
Джигарханян захотел умереть дома13
Поставим Макаревича на место918
Кореи помирились353
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение