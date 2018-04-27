Пистолет и патроны изъяли у жителя Зеленограда

Сотрудники полиции и ФСБ задержали 32-летнего жителя Зеленограда по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«При обследовании квартиры по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, похожие на пистолеты и патроны», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.