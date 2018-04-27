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Пистолет и патроны изъяли у жителя Зеленограда
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Пистолет и патроны изъяли у жителя Зеленограда 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции и ФСБ задержали 32-летнего жителя Зеленограда по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
«При обследовании квартиры по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, похожие на пистолеты и патроны», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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