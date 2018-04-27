Сожитель надругался над школьницей в подмосковном Видном

Мужчина совершил развратные действия в отношении ребенка в Видном . Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах Московской области

В полицию с заявлением обратилась 34-летняя уроженка Калужской области , проживающая в области. Она рассказала, что в минувшую среду ее 45-летний сожитель совершил развратные действия в отношении ее 13-летней дочери, которая учится в шестом классе одной из подмосковных школ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Подозреваемого задержали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.