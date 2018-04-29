Ещё
В Испании более 35 тысяч человек вышли на митинг с требованием более жёсткого наказания для группы насильников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Испании более 35 тысяч человек вышли на митинг с требованием более жёсткого наказания для группы насильников 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Wonderzine
В испанской Памплоне, столице области Наварра на севере страны, уже несколько дней проходят массовые демонстрации. Около 35 тыс. человек добиваются более жёсткого наказания для пятерых мужчин, которых прокуратура считает виновными в изнасиловании 18-летней девушки. Обвинение требовало приговорить подсудимых к 22 годам лишения свободы, однако вердикт оказался значительно мягче: девять лет тюрьмы каждому преступнику по статье «Сексуальные домогательства». При этом в материалах дела есть видеозапись, которая, по версии СМИ, доказывает виновность мужчин по гораздо более тяжкой статье — «Групповое изнасилование».
RT на русском: последние новости
В Свердловской области возбуждено дело после обнаружения тела ребёнка в колодце В Нижегородской области мать призналась в убийстве двух своих детей, найденных на складе В Уфе арестован организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сели все: гаишников покарали за прокурора623
В «дело Скрипалей» вмешались лондонские театралы27
ФСБ обратилась к украинским браконьерам157
Порошенко похвастался победой «украинского» флота429
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»159
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение