В Испании более 35 тысяч человек вышли на митинг с требованием более жёсткого наказания для группы насильников 

В испанской Памплоне, столице области Наварра на севере страны, уже несколько дней проходят массовые демонстрации. Около 35 тыс. человек добиваются более жёсткого наказания для пятерых мужчин, которых прокуратура считает виновными в изнасиловании 18-летней девушки. Обвинение требовало приговорить подсудимых к 22 годам лишения свободы, однако вердикт оказался значительно мягче: девять лет тюрьмы каждому преступнику по статье «Сексуальные домогательства». При этом в материалах дела есть видеозапись, которая, по версии СМИ, доказывает виновность мужчин по гораздо более тяжкой статье — «Групповое изнасилование».