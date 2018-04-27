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СКР: У слепых детей в Татарстане воровали продукты
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СКР: У слепых детей в Татарстане воровали продукты 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении руководителя ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Венеры Давлеевой, сообщает пресс-служба Следственного комитета России в пятницу, 27 апреля. По версии следствия, Давлеева требовала, чтобы повара учреждения выносили продукты с кухни, а затем передавали ей. В том числе, директору должны были отдавать мясо, говорится в сообщении. Общая сумма ущерба от действий Давлеевой, по версии следствия, составила более 230 тысяч рублей. Кроме того, Венеру Давлееву подозревают в обналичивании средств по фиктивным договорам. Проводить сделки удавалось через фирму, поставлявшую продукты питания для слепых детей. Наконец, в деле фигурирует эпизод о списании горюче-смазочных материалов стоимостью более 100 тысяч рублей. Следователи считают, что деньги были списаны водителем школы-интерната по прямому указанию Давлеевой. Суд пока не принял решение о мере пресечения подозреваемой.
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