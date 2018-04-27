Преподавателя медицинского института заподозрили в получении взятки

Орловский СКР сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника ОГУ. Ему вменяют получение взятки.

По версии следствия, в октябре 2017 года подозреваемый получил от студента медицинского института через посредника взятку — 15 тысяч рублей. Вознаграждение предполагало допуск к зачёту и его выставление без фактической сдачи, указано в релизе СКР.

Материалы в ведомство были переданы из полиции. Именно сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Орлу поступила информация о том, что преподаватель ВУЗа получает незаконные денежные вознаграждения от студентов. При проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий данные подтвердились.

Отметим, максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 290 УК РФ — лишение свободы до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.