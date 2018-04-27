В Татарстане возбудили дело на директора школы-интерната для слепых за кражу продуктов

Республике Татарстан возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении директора ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

44-летняя Венера Давлеева давала поварам указание выносить с кухни и передавать ей продукты, в том числе мясо. Сумма похищенного составила свыше 230 тыс. рублей.

Кроме того, она неоднократно обналичивала десятки тысяч рублей по фиктивным договорам через фирму, поставлявшую продукты питания в школу-интернат для слепых детей.

Также по её указанию водитель школы-интерната незаконно списал горюче-смазочные материалы на более чем 100 тыс. рублей.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.