Мошенники обманули петрозаводчанку, сыграв на материнских чувствах

Женщина без раздумий перевела преступникам деньги, пытаясь спасти сына от неприятностей.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 55-летней петрозаводчанки. Женщина рассказала, что перевела мошенникам 30 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД

Выяснилось, что ей поступил звонок на домашний телефон. Ответив на звонок, она услышала мужской голос, который назвал ее мамой. Дальше звонивший сообщил, что избил человека, который в результате этого попал в больницу. Кроме того, мнимый сын сообщил, что у него забрали телефон. Для того, чтобы решить вопрос необходимо позвонить пострадавшему человеку, и он за определенную сумму готов не писать заявление в полицию. Встревоженная пенсионерка сразу же позвонила по указанному телефону и услышала, что за 30 000 рублей потерпевший не будет выдвигать никаких обвинений.

Петрозаводчанка тут же перевела требуемую сумму и только после этого позвонила сыну и узнала, что он ни в какие неприятности не попадал, а она стала жертвой аферистов.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.