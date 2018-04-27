Ещё
Мошенники обманули петрозаводчанку, сыграв на материнских чувствах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мошенники обманули петрозаводчанку, сыграв на материнских чувствах 

Карельские вести 1 час назад
Женщина без раздумий перевела преступникам деньги, пытаясь спасти сына от неприятностей.
В дежурную часть полиции поступило сообщение от 55-летней петрозаводчанки. Женщина рассказала, что перевела мошенникам 30 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД.
Выяснилось, что ей поступил звонок на домашний телефон. Ответив на звонок, она услышала мужской голос, который назвал ее мамой. Дальше звонивший сообщил, что избил человека, который в результате этого попал в больницу. Кроме того, мнимый сын сообщил, что у него забрали телефон. Для того, чтобы решить вопрос необходимо позвонить пострадавшему человеку, и он за определенную сумму готов не писать заявление в полицию. Встревоженная пенсионерка сразу же позвонила по указанному телефону и услышала, что за 30 000 рублей потерпевший не будет выдвигать никаких обвинений.
Петрозаводчанка тут же перевела требуемую сумму и только после этого позвонила сыну и узнала, что он ни в какие неприятности не попадал, а она стала жертвой аферистов.
Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Алиханов отсудил в ЕСПЧ более 3 тысяч евро по жалобе на свой арест Житель Карелии соблазнил девятиклассницу в Петербурге МВД возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты на лосей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве106
Мы должны «дожать» Россию215
Джигарханян захотел умереть дома15
Поставим Макаревича на место900
Кореи помирились336
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение