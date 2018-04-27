В Саратове полицейские изъяли из незаконного оборота особо крупную партию наркотиков

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, выявлены 53-летняя саратовчанка и ее 19-летняя дочь.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемых обнаружен и изъят синтетический наркотик массой около 300 граммов, а также 24 грамма гашиша. Задержанные пояснили, что приготовили запрещенные вещества для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция части данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.