В Башкирии неравнодушный 26-летний сосед получил пулю в живот

Белорецке , вмешавшись в семейный конфликт, 26-летний мужчина получил пулю из травматического пистолета в живот. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Услышав вечером шум на лестничной площадке дома, мужчина выглянул из квартиры и увидел, что ссорятся его соседи. Затем они зашли в свою квартиру, но крики и ругань продолжались. Решив вмешаться в конфликт, парень постучался, вошёл в квартиру, и тут же согнулся от резкой боли в животе.

«Оказалось, что нетрезвый хозяин без предупреждения умышленно выстрелил из травматического пистолета в живот соседа, — сообщил дознаватель отдела МВД России по Белорецкому району Руслан Мухудинов . — Супруга пострадавшего вызвала полицию и скорую помощь. Его доставили в больницу. Врачи диагностировали непроникающее огнестрельное ранение. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции».

В отношении 54-летнего жителя Белорецка возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений с применением оружия. Ему грозит до двух лет лишения свободы.