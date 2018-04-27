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В Башкирии неравнодушный 26-летний сосед получил пулю в живот
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В Башкирии неравнодушный 26-летний сосед получил пулю в живот 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Белорецке, вмешавшись в семейный конфликт, 26-летний мужчина получил пулю из травматического пистолета в живот. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.
Услышав вечером шум на лестничной площадке дома, мужчина выглянул из квартиры и увидел, что ссорятся его соседи. Затем они зашли в свою квартиру, но крики и ругань продолжались. Решив вмешаться в конфликт, парень постучался, вошёл в квартиру, и тут же согнулся от резкой боли в животе.
«Оказалось, что нетрезвый хозяин без предупреждения умышленно выстрелил из травматического пистолета в живот соседа, — сообщил дознаватель отдела МВД России по Белорецкому району Руслан Мухудинов. — Супруга пострадавшего вызвала полицию и скорую помощь. Его доставили в больницу. Врачи диагностировали непроникающее огнестрельное ранение. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции».
В отношении 54-летнего жителя Белорецка возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений с применением оружия. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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