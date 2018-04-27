В Петербурге задержали мошенника, который выманивал деньги у женщин

Санкт-Петербурге задержан мошенник-ловелас, который действовал по всей стране. Он обманывал женщин не только в северной столице, но и в Москве и Новгороде.

37-летний мужчина клялся своим жертвам в вечной любви. Под разными предлогами он выманивал у женщин серьезные суммы денег. Он представлялся разными фамилиями и придумывал новые профессии: мужчина был полицейским, банкиром, юристом и даже инструктором парашютного спорта. Мошенник просил деньги у своих «возлюбленных» в долг, а после пропадал. Его подозревают в пяти преступлениях.