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Местонахождение беглого экс-министра ЖКХ Дагестана установлено
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Местонахождение беглого экс-министра ЖКХ Дагестана установлено 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Правоохранительные органы Дагестана установили местонахождение Ибрагима Казибекова, который ранее возглавлял министерство строительства и ЖКХ республики.
«Его (Казибекова) местонахождение установлено. К сожалению, некоторые страны не экстрадируют подозреваемых в подобных преступлениях», — сообщил журналистам первый замглавы МВД Дагестана Сергей Карпов, не уточнив, в какой именно стране находится экс-министр.
О том, что Казибеков объявлен в розыск, сообщил 15 марта врио главы Дагестана Владимир Васильев. В чем именно подозревается чиновник — на тот момент врио министра строительства и ЖКХ региона, не уточнялось, Васильев отметил лишь большое количество проблем, накопившихся в строительной сфере.
По данным ТАСС, бывший министр строительства и ЖКХ Дагестан Ибрагим Казибеков был объявлен в розыск 14 марта. Его подозревают в совершении преступлений по двум статьям — в «присвоении или растрате, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере», «мошенничестве, совершенном группой, либо в особо крупном размере» (завышение стоимости квадратного метра при строительстве домов в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья и др)".
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