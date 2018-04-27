Местонахождение беглого экс-министра ЖКХ Дагестана установлено

«Его (Казибекова) местонахождение установлено. К сожалению, некоторые страны не экстрадируют подозреваемых в подобных преступлениях», — сообщил журналистам первый замглавы МВД Дагестана Сергей Карпов , не уточнив, в какой именно стране находится экс-министр.

О том, что Казибеков объявлен в розыск, сообщил 15 марта врио главы Дагестана Владимир Васильев . В чем именно подозревается чиновник — на тот момент врио министра строительства и ЖКХ региона, не уточнялось, Васильев отметил лишь большое количество проблем, накопившихся в строительной сфере.

По данным ТАСС, бывший министр строительства и ЖКХ Дагестан Ибрагим Казибеков был объявлен в розыск 14 марта. Его подозревают в совершении преступлений по двум статьям — в «присвоении или растрате, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере», «мошенничестве, совершенном группой, либо в особо крупном размере» (завышение стоимости квадратного метра при строительстве домов в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья и др)".