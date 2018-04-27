Нижегородским делом «Квартстроя» займутся следователи в Москве

«Следственным департаментом РФ данное уголовное дело было изъято из производства Главного следственного управления. Сейчас оно находится в следственном департаменте, создана большая следственно-оперативная группа», — сказала заместитель начальника следственной части ГСУ Елена Мулихова на пресс-конференции в пятницу.

Перед началом пресс-конференции у здания, где она проводилась, с одиночным пикетом стоял представитель дольщиков ЖК «На Гончарова» в Нижнем Новгороде — одного из проектов «Квартстроя».

Представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Новинки Smart City» — другого проекта «Квартстроя» в Нижегородской области — Наталья Саух сообщила «ФедералПресс» , что ей известно о передаче уголовного дела на уровень МВД России, однако у дольщиков пока мало информации о ходе расследования.

Александр Байгушев и Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о хищении денежных средств участников долевого строительства группы компаний «Квартстрой» в Нижегородской области предъявлено обвинение восьми фигурантам, четверо из них были объявлены в федеральный и международный розыск. Среди них — Александр Делис Павел Власюк , которые оказались в представленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым списке бизнесменов, которые хотели вернуться на родину. По словам начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Юрия Кулика, руководителям ГК «Квартстрой» вменяется хищение денежных средств на сумму 6,5 млрд рублей, от их действий пострадали почти 2,5 тыс. человек.

Сообщалось также о возбуждении уголовного дела по факту халатности, допущенной сотрудниками министерства строительства Нижегородской области в отношении застройщика ЖК «Новинки Smart City». По имеющейся у Натальи Саух информации, сотрудников министерства вызывали на допросы, а занимавшаяся работой с дольщиками Марина Воронина сейчас в министерстве не работает. «Как говорят, ее отправили на пенсию, но, возможно, в связи с этим делом», — не исключила собеседница «ФедералПресс».

Фото: vk.com/novinkinn.