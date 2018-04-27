Глава хабаровских турфирм получила два года колонии за обман клиентов на 1,2 млн рублей 

Центральный районный суд Хабаровска приговорил гендиректора двух хабаровских турфирм к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
Суд установил, что в период с мая 2016 года по апрель 2017 года женщина заключила договоры на отдых в Приморском крае, Таиланде и Китае. Она получила деньги за путевки и не выполнила обязательства, однако деньги клиентам возвращать отказывалась.
Сумма ущерба была оценена в 1,2 млн руб. Суд обязал осужденную вернуть деньги пострадавшим.