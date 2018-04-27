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Браконьеры, застрелившие лосиху с лосенком, выбросили мясо в реку
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Браконьеры, застрелившие лосиху с лосенком, выбросили мясо в реку 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Пряжинские полицейские задержали двух подозреваемых в незаконной охоте.
Сотрудники МВД установили двух подозреваемых в незаконной охоте на лося в Пряжинском районе. Под подозрением оказались 51-летний и 33-летние местные жители, которые дали признательные показания. По информации МВД, 19 апреля двое местных жителей, имея лицензию на отстрел медведя, охотились в Пряжинском районе.
— В этом месте имелся «солонец» — соль, привлекающая лосей. Граждане смогли произвести отстрел двух животных, разделали туши и спрятали их в гараже,
— говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в районную полицию поступило сообщение об обнаруженных в лесу вблизи деревня Важинская пристань останках животных. При этом сезон охоты на лосей уже был закрыт. Также было установлено, что лосиха готовилась воспроизвести двух лосят. Ущерб составил не менее 800 тысяч рублей.
В раскрытии уголовного преступления участвовали инспекторы охотнадзора и общественные помощники. Так, удалось установить свидетелей, видевшие возможных подозреваемых. В ходе осмотра места преступления была обнаружена гильзу, что позволило определить тип и калибр оружия. Это помогло подтвердить причастность одного из подозреваемых к незаконной охоте, поскольку на него оказалось зарегистрировано именно такое оружие. Охотники рассказали, что, узнав о подозрениях в отношении, выкинули добытое мясо в реку.
По материалам: ptzgovorit.ru
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