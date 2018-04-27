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Возбуждено уголовное дело о пожаре в биробиджанском поселке
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Возбуждено уголовное дело о пожаре в биробиджанском поселке 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о пожаре в биробиджанском поселке Кирпичики. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.
Во вторник, 24 апреля, на улице Летной произошел пожар. Огонь уничтожил жилые дома №26 и 28, а также хозяйственные постройки местных жителей. Гражданам причинен материальный ущерб на сумму 2,8 млн рублей.
Дело возбуждено по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности).
Кроме того рассматривается вопрос о привлечении к уголовному преследованию чиновников мэрии города, сообщает ИА EAOMedia.
Ранее сообщалось, что должностные лица не исполнили свои обязанности по обеспечению пожарной безопасности. В частности, не были созданы противопожарные минерализованные полосы и не проведена своевременная очистка территорий от сухой растительности.
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