Возбуждено уголовное дело о пожаре в биробиджанском поселке

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о пожаре в биробиджанском поселке Кирпичики. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

Во вторник, 24 апреля, на улице Летной произошел пожар. Огонь уничтожил жилые дома №26 и 28, а также хозяйственные постройки местных жителей. Гражданам причинен материальный ущерб на сумму 2,8 млн рублей.

Дело возбуждено по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности).

Кроме того рассматривается вопрос о привлечении к уголовному преследованию чиновников мэрии города, сообщает ИА EAOMedia

Ранее сообщалось, что должностные лица не исполнили свои обязанности по обеспечению пожарной безопасности. В частности, не были созданы противопожарные минерализованные полосы и не проведена своевременная очистка территорий от сухой растительности.