Жителя Сормова подозревают в убийстве родной матери

Уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве матери-пенсионерки. Об этом сообщает Следственное управление следственного комитета по Нижегородской области.

Установлено, что в ночь на 26 апреля в квартире дома по улице Федосеенко мужчина нанес матери несколько ножевых ранений, а также множественные удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений 81-летняя женщина скончалась.

Подозреваемый сознался в содеянном. Он также сообщил следователям, что поссорился с матерью: женщина упрекала его в том, что он не ходит в магазин за продуктами.

Сообщается, что у мужчины есть инвалидность по хроническому заболеванию. Специалисты проведут психолого-психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, тела двух детей обнаружены на месте пожара в заброшенном здании в Семеновском районе.