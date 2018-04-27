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Жителя Сормова подозревают в убийстве родной матери
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Жителя Сормова подозревают в убийстве родной матери 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве матери-пенсионерки. Об этом сообщает Следственное управление следственного комитета по Нижегородской области.
Установлено, что в ночь на 26 апреля в квартире дома по улице Федосеенко мужчина нанес матери несколько ножевых ранений, а также множественные удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений 81-летняя женщина скончалась.
Подозреваемый сознался в содеянном. Он также сообщил следователям, что поссорился с матерью: женщина упрекала его в том, что он не ходит в магазин за продуктами.
Сообщается, что у мужчины есть инвалидность по хроническому заболеванию. Специалисты проведут психолого-психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, тела двух детей обнаружены на месте пожара в заброшенном здании в Семеновском районе.
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