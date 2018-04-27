В Омске отдыхающие не хотели покидать базу отдыха. Дело закончилось дракой

Как часто людям подшофе кажется, что они ведут себя вполне адекватно, в то время как окружающие их трезвые уверены — подвыпившие граждане отнюдь не так добры, как думают они сами.

Всем известно, что одни пьяные любят весь мир и готовы обниматься с каждым, другие же становятся агрессивными и воспринимают любое слово как угрозу собственному благополучию. Видимо, именно такие мужчины собрались на днях в одном из гостевых коттеджей Подгородки отметить 35-летие одного из участников своей компании и рождение его же сына. По словам одного из участников, компания была немаленькой, так как приехали они на автобусе, но к окончанию гулянки осталось лишь несколько человек.

Когда по окончании срока аренды администратор попытался выдворить загостившихся, он получил отпор. Причём физический — по голове. Мужчина вызвал полицию, но постояльцы тем временем развлекались по полной — били посуду и мебель в коттедже. Некоторые оказали сопротивление приехавшим по вызову полицейским, но у них это плохо получилось. В результате все гости праздника оказались в отделе полиции.

«Личности граждан установлены: это омичи в возрасте от 32 до 36 лет. В отношении участников конфликта сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 20.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Омской области

Кроме того, по материалам проверки Следственный комитет в отношении двоих мужчин 35 и 32 лет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Младший из них ранее неоднократно судим, по решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рубрике «Закон и порядок» еженедельно omsk.aif.ru и сотрудники профильных управлений УМВД России по Омской области раскрывают подробности самых резонансных дел, дают советы и рекомендации жителям нашего региона.