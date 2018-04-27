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Заседание по делу Белых перенесено на 10 мая
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Заседание по делу Белых перенесено на 10 мая 

RT на русском 2 часа назад
Заседание по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который был осуждён по делу о взятке, перенесено на 10 мая.
«Заседание отложить на 10 мая на 10:00 в связи с плохим самочувствием Белых. Заседание 10 мая будет проходит по средствам видеоконференции», — цитирует РИА Новости судью.
1 февраля суд приговорил обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима. Также на Белых наложен штраф в 48 млн рублей.
Белых задержали в июне 2016 года. Как сообщает следствие, в 2012—2016 годах бывший губернатор получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.
RT на русском: последние новости
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