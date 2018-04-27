Заседание по делу Белых перенесено на 10 мая

«Заседание отложить на 10 мая на 10:00 в связи с плохим самочувствием Белых. Заседание 10 мая будет проходит по средствам видеоконференции», — цитирует РИА Новости судью.

1 февраля суд приговорил обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима . Также на Белых наложен штраф в 48 млн рублей.

Белых задержали в июне 2016 года. Как сообщает следствие, в 2012—2016 годах бывший губернатор получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.