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Тюменец во время застолья ограбил своего товарища
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Тюменец во время застолья ограбил своего товарища 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Находясь в гостях у своего знакомого, мужчина в ходе распития спиртных напитков выяснил, что в квартире находится более 10 000 рублей. Воспользовавшись невнимательностью хозяина квартиры, мужчина завладел денежными средствами, которые хранились в письменном столе, после чего скрылся. Потерпевший незамедлительно обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили местонахождение и личность злоумышленника, его задержали по горячим следам. Им оказался нигде официально не трудоустроенный 31-летний тюменец. Похищенные денежные средства потратить не успел, они возвращены законному владельцу в полном размере», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.
Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.
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