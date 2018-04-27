Директор турфирмы второй раз попала под суд за обман клиентов

Напомним, первый раз Исаеву признали виновной в мошенничестве еще в 2017 году: по версии следствия, она присвоила около 3 млн руб. своих клиентов, за что ее приговорили к трем годам колонии общего режима

В 2018 г. Екатерина Исаева вновь оказалась на скамье подсудимых. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, на сей раз ей вменяли три эпизода мошенничества.

"Получая деньги от граждан, предприниматель выдавала недействительные документы в качестве подтверждения бронирования туристических путевок. Обязательства по оказанию услуг она не исполнила, распорядившись полученными средствами по собственному усмотрению", — сообщили в надзорном ведомстве.

На сей раз ущерб от действий 27-летней женщины оценили в 750 тыс. рублей.

Теперь Октябрьский районный суд признал Исаеву виновной и с учетом предыдущего приговора увеличил ей срок заключения всего на три месяца. Таким образом девушка должна провести в колонии общего режима три года и три месяца.

Приговор в законную силу не вступил и может быть в ближайшее время обжалован сторонами.